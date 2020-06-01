، جامعة الملك سعود تعتمد خطة عودة منسوبيها وسط تدابير وقائية صارمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت تطبيق آلية الدوام المرن للموظفين وتوزيع الحضور على 3 مراحل

اعتمدت جامعة الملك سعود خطة عودة منسوبيها لمباشرة أعمالهم بعد السماح بعودة موظفي القطاع العام في المملكة وذلك حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وقد عمدت الجامعة إلى اتخاذ عددٍ من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وحددت عددًا من الضوابط لحضور العاملين في مختلف الإدارات والأقسام والكليات، كما عملت على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر لمرافقها.

وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بإرسال تعميم لجميع الأقسام والكليات بإلزام منسوبيها بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتي تنص على تقسيم حضور الموظفين إلى ثلاث فئات لتقليل مخاطر كثافة العاملين بإجراءات التباعد وتقليل أعدادهم إذ سيعمل بعض الموظفين عن بعد وبعضهم من خلال الحضور للمكاتب.

وتضمنت الخطة تطبيق آلية الدوام المرن للموظفين وتوزيع عملية الحضور على ثلاث مراحل تعتمد على فترات أطول خلال اليوم تقليلاً لكثافة الحضور مع التدرج في عودة الموظفين خلال أسبوعين، كما تم تفعيل إجراء فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين والتشديد على أهمية لبس الكمامة الطبية عند الحضور.

من جهة أخرى، شكر رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر منسوبي ومنسوبات الجامعة على حرصهم والتزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية سواء من خلال البقاء بالمنزل أو نقل المعلومات التوعوية من مصادرها الصحيحة أولاً بأول وعلى الجهد الذي بذلوه في المحافظة على المضي بعجلة التعليم والتعلم بكل سلاسة، الأمر الذي حقق أفضل النتائج لأبنائنا وبناتنا، داعيًا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وبكل ما توصل به الجهات الصحية ذات العلاقة من إجراءات تعزيزًا للمكتسبات التي سعت الدولة إلى تحقيقها للمحافظة على أبناء وبنات الوطن.

قدم الدكتور "العمر" الشكر والامتنان إلى العاملين في المدينة الطبية الذي كان لهم دور مهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة .

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