شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة حر على الرياض ومكة والمدينة المنورة بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر تتأثر بها عموم الشرقية بما فيها الربع الخالي وجنوب شرق العراق والكويت والإمارات وشرق الرياض وأجزاء من مكة والمدينة المنورة.

وأوضح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن نماذج الطقس أشارت إلى أن هذه الموجة ستبدأ من يوم غدً، الثلاثاء، مضيفا أنها تعتبر الأولى لهذا العام، وهي ضرورية لنضج التمور.

كما توقع أن تستمر الموجة عدة أيام، وأن تقترب الحرارة العظمى من"50" درجةمئوية، داعيًا الجميع إلى تجنب التواجد فى الشمس لفترة طويلة، والإكثار من شرب الماء، منوهًا بأن عدد الكتل الحارة جداً في الصيف بين"6" إلى"9" كتل.