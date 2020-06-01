شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة غدا على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس عن يوم غد، الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران ( شروره, نجران ) تمتد الى مرتفعات جازان , عسير، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق ( جازان , مكة المكرمة , المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة. تتحول مساءً الى شمالية شرقية الى شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .