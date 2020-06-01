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شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سجادة الصلاة البلاستيكية تُثير الجدل بعد نفاد الكمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):هاجم مواطنون، انتشار سجادة الصلاة البلاستيكية، مؤكدين أنها ستزيد من التلوث البيئي.
وتبدأ أسعار السجادة البلاستيكية من 6 ريالات وتصل إلى أكثر من 100 ريال، كما أنها تُستخدم لمرة واحدة فقط وفقًا للمُنتج.
كما أشار البعض، إلى أن الأمر قد يكون جشعًا من التجار الذين يستعينون بأهل الدين والصلاح في التسويق لها.
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