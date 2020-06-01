بالفيديو.. قصة مواطن استخدم طائرة بدون طيار لتوصيل هدية العيد لوالدة صديقه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): روى مواطن استخدم طائرة بدون طيار لتوصيل هدية العيد لوالدة صديقه في الخرج، تفاصيل ابتكاره الذي أذهل شريحة كبيرة من المواطنين. روى مواطن استخدم طائرة بدون طيار لتوصيل هدية العيد لوالدة صديقه في الخرج، تفاصيل ابتكاره الذي أذهل شريحة كبيرة من المواطنين. وقال المهندس المختص في الفضاء والطيران سعيد الزهراني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي ":" حاولت إيجاد تصميم مبتكر في فترة المنع ولذلك صممت صندوق الطائرة بحكم عملي في مصنع صديقي ". وأضاف الزهراني:" صممت صندوق الطائرة من ألياف الكربون، ووضعت يوم العيد في الساعة الثامنة صباحا ونزلت هدية العيد لوالدة صديقي في الخرج ".

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