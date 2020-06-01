شكرا لمتابعة خبر عن العودة بحذر تسيطر على سوق الثميري بالرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاد العاملون في سوق الثميري إلى ممارسة أعمالهم وأنشطتهم من جديد في إطار مراحل العودة للحياة الطبيعية والتعايش مع فيروس كورونا

ووثقت قناة "العربية" حالة الالتزام التي سيطرت على السوق؛ حيث ارتدى الجميع الكمامات، مع عدم وجود تزاحم وتجمعات.

وتواجدت مسافات في السوق بين المتواجدين؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.