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بالفيديو.. علي الغبيشي: رسوم الاختبار التحصيلي 100 ريال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، المهندس علي الغبيشي، أن الهيئة تكفلت بكامل المصاريف الخاصة بالاختبار التحصيلي عن بعد.

وأضاف، خلال مداخلة له على قناة ، أن رسوم الاختبار التحصيلي 100 ريال، مؤكدًا أن الهيئة ستتكفل أيضا بمصاريفها في حال الفرصة الثانية.

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