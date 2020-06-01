شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. علي الغبيشي: رسوم الاختبار التحصيلي 100 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، المهندس علي الغبيشي، أن الهيئة تكفلت بكامل المصاريف الخاصة بالاختبار التحصيلي عن بعد.
وأضاف، خلال مداخلة له على قناة السعودية، أن رسوم الاختبار التحصيلي 100 ريال، مؤكدًا أن الهيئة ستتكفل أيضا بمصاريفها في حال الفرصة الثانية.
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