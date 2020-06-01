شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط الحديدية" تعلن إضافة مزيد من الرحلات بدءً من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن إضافة مزيد من الرحلات إعتباراً من يوم غد، الثلاثاء. أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن إضافة مزيد من الرحلات إعتباراً من يوم غد، الثلاثاء. وناشدت المؤسسة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، عملائها بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. الجدير بالذكر أن قرار المؤسسة جاء نظراً للإقبال الكبير على رحلات قطارات الركاب، وتلبية لرغبة عملائها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخطوط الحديدية" تعلن إضافة مزيد من الرحلات بدءً من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.