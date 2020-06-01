شكرا لمتابعة خبر عن السديس يقرر ترقية 283 من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بترقية 283 من منسوبي الرئاسة بمكة المكرمة ووكالتها في المدينة المنورة بالمفاضلة.

ويأتي هذا القرار سعيًا من قبل الرئيس العام لتمكين ودعم وتطوير العاملين والاستفادة من الكوادر البشرية وخبراتهم العملية لخدمة الحرمين الشريفين.

هذا وقد قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء لولاة الأمر -حفظهم الله- على كل ما يتم تقديمه في سبيل تطوير الأعمال والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين للزوار والمعتمرين والحجاج، سائلاً المولى لهم خير الجزاء.

وأوضحت الرئاسة أسماء من تم ترقيتهم على الرابط التالي : أضغط هنا