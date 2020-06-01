صورة نادرة للملك فهد مع الأمير محمد بن سعود الكبير في مزرعته قبل 45 عاما

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثقت صورة نادرة تواجد ولي العهد الأمير فهد بن عبدالعزيز ( الملك)، مع الأمير محمد بن سعود الكبير في مزرعته بالتوضيحية ،رحمهما الله وثقت صورة نادرة تواجد ولي العهد الأمير فهد بن عبدالعزيز ( الملك)، مع الأمير محمد بن سعود الكبير في مزرعته بالتوضيحية ،رحمهما الله وتم التقاط الصورة في عام1397 هــ/ 1977 م، أي قبل 45 عامًا تقريبًا؛ حيث كان حينها الملك فهد وليًا للعهد.

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