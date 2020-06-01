شكرا لمتابعة خبر عن حارس أمن: استغليت منع التجول برسم مئات اللوحات ووزير الثقافة تفاعل معها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث الفنان التشكيلي عبدالله بن عبدالمحسن عن حارس أمن استغل منع التجول برسم مئات اللوحات، بعدما تفاعل وزير الثقافة مع لوحاته. تحدث الفنان التشكيلي عبدالله بن عبدالمحسن عن حارس أمن استغل منع التجول برسم مئات اللوحات، بعدما تفاعل وزير الثقافة مع لوحاته. وقال عبدالمحسن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" قمت باستغلال الوقت بعمل رسومات وأنا أحرس بوابة المجمع ". Advertisements وأضاف عبدالمحسن:" خطف ذات يوم أحد الأشخاص صورة وأنا أقوم بالرسم، ونشرتها عبر وسائل التواصل، وحققت رواجاً واسعاً ". وأوضح عبدالمحسن:" أرسم غالباً في منزلي، وأمارس هواية الرسم والتشكيل على اللوحات، وخلال أيام منع التجول وإغلاق المجمعات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي عدم وجود عملاء ومتسوقين ".

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