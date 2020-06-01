شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: استمرار أداء صلاة الجنائز في المقابر دون المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد الدكتور سعود الغامدي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، على استمرار أداء صلاة الجنازة في المقابر، مشيراً إلى أن التعميم الوزاري الأخير بخصوص الموافقة على عودة الصلاة في المساجد لم ينص على إقامة صلاة الجنائز في المساجد.
وأوضح الغامدي خلال تصريحاته الصحفية، اليوم الاثنين، أن التوجيه الوزاري السابق بمنع الصلوات في المساجد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، نص على إيقاف جميع الصلوات حتى صلاة الجنازة.
وأشار الغامدي إلى أن التوجيه الأخير لم يتضمن عودة صلاة الجنائز بالمساجد، لذلك سيتم الاستمرار على القرار السابق بشأن إقامتها في المقابر فقط.
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