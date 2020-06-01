شكرا لمتابعة خبر عن لجنة التعليم الأهلي: "لا نعلم هل معلمي المدارس الأهلية مشمولون بدعم ساند أم لا" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سلط رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرف السعودية ؛ عمر العامر الضوء على أهمية دعم بعض المدارس الأهلية.

وقال "العامر" إن اللجنة خاطبت عدد كبير من الوزارات دون رد من بينهم وزارة الموارد البشرية.

وتساءل هل المعلمين بالمدارس الأهلية مشمولين في دعم ساند أم لا ، موضحًا أن هناك 20 مدرسة تتلقى دعم والباقية لم تتلقى