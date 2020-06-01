شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تُحدد 6 إجراءات لاستخدام سيارات الأجرة والحافلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات. أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها عند استخدام سيارات الأجرة والحافلات. وأشارت إلى أنه يجب أخذ كمامة قماشية إضافية، وأخذ معقم يدين كحولي، والركوب في المقاعد الخلفية، تجنب لمس الأسطح، الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقًا، الدفع إلكترونيًا.

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