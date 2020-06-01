شكرا لمتابعة خبر عن تبوك تسجل انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):شهدت منطقة تبوك تراجعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في محافظتها.
ولم تسجل محافظة الوجه، اليوم، إصابات بالفيروس، فيما شهدت محافظة أملج ارتفاعا في أعداد المتعافين مقابل الإصابات.
وبلغ عدد المصابين في أملج 5 إصابات، فيما بلغ عدد المتعافين بها 54 حالة جديدة، بينما سجلت إصابتين بمحافظتي تيماء وضباء.
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