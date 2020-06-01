شكرا لمتابعة خبر عن إزالة سوق الخضروات والفاكهة القديم في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

أزالت بلدية ينبع سوق الخضروات والفاكهة القديم والذي يطلق عليه الخان ، ضمن خطة للبلدية لتطوير المرافق العامة.

ويعود عمر السوق إلى ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، حيث تُواصل وتتابع بلدية محافظة ينبع، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في نطاق المحافظة وجميع المراكز التابعة لها، بتنفيذ العديد من الجولات الرقابية ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية.

وكثّفت البلدية جولاتها الميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة منع التجول؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم تنفيذ جولاتها للمطاعم والمحلات التجارية لتطبيق الإجراءات الصارمة والوقائية، والتأكد من نظافة معدّي الطعام والباعة؛ حيث تمت مصادرة وإتلاف طبليات خشبية من إحدى المخابز غير صالحة للاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقة.