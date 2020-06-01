شكرا لمتابعة خبر عن الأتراك تركوا المدينة المنورة لشاب نصراني فارتكب أبشع المجازر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

عَهِد الأتراك تنفيذ مخطط حصارهم لمدينة الرسول "صلّ الله عليه وسلم" إلى شابٍ نصراني من جنسية أسكتلندية يُدعى "توماس"، فارتكب أبشع المجازر بحق أهلها من قتلٍ وتنكيلٍ وتعذيب.

وأوضح المؤرخ سلمان الأصقه، أن الأتراك كافئوا توماس بتعيينه حاكمًا لمدينة رسول الله بعد مجازره الشنيعة.

وأضاف أن التركي طوسون باشا سافر سنة 1813م برفقة ألفي مقاتل للهجوم على قبيلة البقوم في تربة، لكن تصدى البقوم لغزو الأتراك بشجاعة وقتلوا نحو 700 جندي تركي.

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وأشار إلى أن الأسكتلندي توماس أنقذ جيش طوسون من الفناء بمهاجمته أهل تربة وتأمينه طريق الفرار، وبعدها خطف الأتراك أحد أفراد قبيلة الشيخ راشد بن تنباك الذي لبى النداء الآتي من والدته.

وخطب ابن تنباك، بعض الجنود الترك مقابل إطلاق سراح السجين ورضخ الأتراك لتهديده، .