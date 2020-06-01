شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات الاجتماعية" تنوه بصرف معاشات شهر يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر يونيو لأصحاب المعاشات التعاقدية. نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر يونيو لأصحاب المعاشات التعاقدية. وذكرت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم صرف معاشات شهر يونيو، وذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

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