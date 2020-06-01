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صورة نادرة للشيخ عبدالله بالخير في قصر خزام بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق الشيخ عبدالله بالخير في قصر خزام بجدة يحمل مسدسا أهداه الرئيس جمال عبدالناصر للملك سعود-رحمهم الله-

وشهد قصر خزام بجدة توقيع اتفاقيات وأحداثاً مهمة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بين المملكة ودول العالم، منها توقيع أول اتفاقية للتنقيب عن النفط في المملكة.

وبدأ بناء قصر خزام التاريخي بأمر الملك عبدالعزيز في 1928 واكتمل في 1932، في قلب جدة ويرجع اسم القصر لانتشار نبات الخزامى في المنطقة التي بُني فيها، واستخدم الملك المؤسس القصر ديواناً يستقبل فيه ضيوف الدولة وكبار المسؤولين وعامة الشعب.

وشهد القصر توقيع اتفاقيات ومعاهدات مهمة، منها أول اتفاقية في الامتياز للتنقيب عن البترول بين الحكومة التي وقعها الشيخ عبدالله السليمان ممثلاً عن الملك عبدالعزيز، مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، ومثلها مستر لويد هاملتون في 1933، واتفاقيات أخرى.

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