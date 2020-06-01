شاهد.. الملك سعود وجمال عبدالناصر في لقطة ضاحكة يطلون على النيل

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثّقت صورة تاريخية، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبدالحكيم عامر و سيد عبداللطيف البغدادي. وثّقت صورة تاريخية، الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبدالحكيم عامر و سيد عبداللطيف البغدادي. كما تضمنت الصورة أبناء ملك سعود الأمراء محمد ومنصور "حفظهم الله"، وسلطان وثامر "رحمهم الله" . وكان جميعهم يطلون من على فندق هيلتون على النيل في لقطة ضاحكة، نُشرت في مجلة آخر ساعة، في فبراير ١٩٥٧ .

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