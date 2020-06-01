شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأمن العام: التنقل بين المناطق أثناء منع التجول يتطلب الحصول على تصريح (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن التنقل بين المناطق والمدن أثناء فترة منع التجول يتطلب تصريحاً.

وأوضح الشويرخ خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" أن رصد المخالفات يتم وفق آلية معينة مع إتاحة الاعتراض ".

وكان متحدث الأمن العام قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه لا يمكن التساهل في مخالفات منع التجول لأنها تمس الصحة العامة للمجتمع بأكمله.

يذكر أن المملكة مددت ساعات السماح بالتجول حتى الثامنة مساء بجميع المناطق باستثناء مكة المكرمة، حيث تم فتح المساجد، وحضور الموظفين لمقار العمل، وانطلاق رحلات الطيران الداخلية وقطارات الركاب، واستئناف الطلبات الداخلية بالمطاعم.