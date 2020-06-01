حرس الحدود بـ«مكة»: شروط للأنشطة البحرية خلال السماح بالتجول

أوضح متحدث حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، شروط السماح بممارسة الأنشطة البحرية خلال فترة السماح بالتجول مع تطبيق إجراءات السلامة والاحترازات من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال المقدم المالكي لـ«الإخبارية»، تم تطبيق عودة وسائط النزهة بأجر من أجل العودة للحالة الطبيعية؛ وذلك باتحاذ جميع الإجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة، خصوصًا أن شعارنا القادم سيكون «نعود بحذر»، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية بشأن الفيروس وعمل الاحتياطات اللازمة المبلّغة لقادة الوسائط والمنتجعات بالوقوف بمسافات لا تقل عن مترين، بين الوسائط، وكذلك عند استلام التصاريح والتجمّع عند مكتب التصاريح ونزول قائد الواسطة البحرية بالكمامة مع تعقيم اليدين والتباعد بين المتنزّهين داخل القارب.

وحول السعة المحددة للتواجد داخل قوارب النزهة، قال «المالكي»، يُشترط، ألا يزيد عدد الركاب في قارب النزهة الذي لا يزيد طوله عن عشرة أمتار عن شخصين بخلاف قائد الواسطة ومعه مساعد واحد فقط، إذا لزم الأمر، وإذا كان طول القارب يزيد عن عشرة أمتار، فلا يزيد العدد عن نصف الحمولة المحددة في تصريح العمل على أن يكون الجلوس داخل القارب بتطبيق التباعد الاجتماعي.

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