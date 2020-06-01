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آلية لاستقبال المستفيدين والمراجعين لمراكز الشرطة وإدارات المرور 

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أكدت مديرية الأمن العام أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس , تستلزم أن يكون استقبال المراجعين لإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية مع أهمية التزام المراجعين بالإجراءات الموصى بها صحياً .

وأوضحت المديرية أنه سيتم تقليل أعداد المراجعين لصالات تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات بما يضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي إضافة إلى منح بعض المعارض وصالات السيارات والوكالات صلاحية نقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات .

وفيما يختص بمدارس تعليم القيادة أوضحت المديرية أن عودة العمل فيها حسب المواعيد الإلكترونية المسبقة، وكذلك تم توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50%من الطاقة الاستيعابية .

ونوهت مديرية الأمن العام أن مدينة مكة المكرمة لا زال الحضور إلى مقار العمل فيها حتى الآن معلقاً وأنها مستمرة في تقديم الخدمات المرورية المتاحة إلكترونياً عبر منصة " أبشر" دون الحاجة للمراجعة المباشرة.

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