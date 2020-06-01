شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تدعم أكثر من 80 ألف مربٍّ بـ 109 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي جرى تربيتها محلياً في المملكة, مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.
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