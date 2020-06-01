شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف عينة يومياً.. تدشين المختبر المتنقل بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
ويحقق المختبر الجديد يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة ١٠ آلاف عينة تحليل، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل إلى ٢٥٠٠ عينة تحليل يومياً.
وأشار مدير عام صحة المدينة إلى أن المختبر الجديد يضم عدة أقسام للكوادر الطبية والإدارية ويقوم على تشغيله طاقم مكون من ٨٤ فرد ويعمل وفق نظام ربط آلي بين المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.
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