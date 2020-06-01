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تفاصيل انتشال جثتي مواطنين من مستنقع مساحته 300 م2 بوادي القرحان
متابعات الخليج 365- جازان
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدائر تلقى بلاغًا عن غرق شخصين بوادي القرحان؛ حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، حيث قامت فرق الإنقاذ بالسير لمسافة تزيد عن الكيلو متر، وبرفقتهم التجهيزات اللازمة، وعند الوصول لموقع الحادث بدأت أعمال البحث في المستنقع المائي التي تقدر مساحته 30*10 أمتار مربعة تقريبًا وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني، وتم انتشال جثتين لشخصين حيث تم نقلهما لمستشفى بني مالك العام واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما بسبب الغرق.
وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنيًا السلامة للجميع.
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