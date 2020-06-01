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2020-06-01 انتشال جثتي شخصين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان متابعات الخليج 365 - جازان غرق شخصان في مستنقع مائي بوادي القرحان في محافظة الدائر في منطقة جازان. Advertisements وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: “انتشلت فرق الدفاع المدني في الدائر جثتين لشخصين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان، سائلًا الله لهما الرحمة”.



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