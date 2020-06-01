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يستهدف 2500 عينة يوميًا.. المختبر المتنقل ينطلق في المدينة المنورة

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2020-06-01

يستهدف 2500 عينة يوميًا.. المختبر المتنقل ينطلق في المدينة المنورة

دشنه الأمير فيصل بن سلمان اليوم والنتائج خلال 36 ساعة

متابعات الخليج 365 - واس

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة ، ويحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة ١٠ آلاف عينة تحليل، ويستغرق ظهور النتائج خلال ١٢ ساعة، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل إلى ٢٥٠٠ عينة تحليل يومياً، وظهور النتائج من ٢٤ إلى ٣٦ ساعة.
واطلع سمو أمير المنطقة على أقسام المختبر الذي جرى تجهيزه في وقت وجيز ، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به ٨٤ فرداً من الكادر الطبي للمختبر.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد خلاوي أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان المنطقة بما يحقق الأهداف المرجوة منه، الذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية.
وأشار الدكتور الخلاوي أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفيروس “كوفيد – ١٩” بسرعة فائقة ودقة عالية، ويؤمن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.



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