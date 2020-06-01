بالأرقام.. المتعافون من كورونا في السعودية 3 أضعاف الحالات النشطة

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

قاربت حالات التعافي من كورونا من ثلاثة أضعاف الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، فيما وصل معدل التعافي في السعودية إلى 74 % وهو نسبة مرتفعة مقارنة بمعدلات التعافي حول العالم.

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل

وبالنظر إلى الأرقام المعلنة اليوم من وزارة الصحة نجد أن إجمالي حالات كورونا في السعودية وصل إلى 87142 حالة من بينها 22311 حالة نشطة، فيما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى 64306 حالة تعافٍ بعد شفاء 1864 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسبة بسيطة يتضح أن أعداد المتعافين تصل إلى قرابة 3 أضعاف الحالات النشطة، وبالتحديد تمثل 2.88 ضعف ما يشير إلى وجود جدية كبيرة في التعامل مع الجائحة من الجهات الرسمية يقابلها التزام مجتمعي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الفحوصات المخبرية تتواصل

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وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، فقد تم إجراء 15854 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو معدل مرتفع للغاية ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 838623 فحصًا.

وقد استحدثت المملكة قبل عدة أسابيع أسلوب الفحص الموسع الذي يهدف إلى إجراء فحص كورونا في المناطق الأكثر ازدحامًا والأكثر عرضة لانتشار العدوى فيها.

التقيد بالإجراءات الاحترازية ضرورة

وتواصل الصحة الدعوة إلى الحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومن بينها غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتس اب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.



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