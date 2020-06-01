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2020-06-01 شاهد.. إنقاذ طفل ووالدته احتجزهما حريق داخل شقة بحفر الباطن الدفاع المدني باشر الحادث وأنقذهما متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن عصر اليوم الاثنين، في إنقاذ طفل مقيم ووالدته، احتجزهما حريق داخل شقة في عمارة سكنية بحي أبو موسى الأشعري. Advertisements وقام أفراد الدفاع المدني بقص الساتر الحديدي للنافذة، ومن ثم إخراجهما قبل وصول النيران لهما.



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