، الجمعيات الدعوية والخيرية بمكة تهنئ شرطة العاصمة المقدسة بعيد الفطر ،

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زار وفد من الجمعيات الخيرية والدعوية بمكة المكرمة، الأحد، شرطة العاصمة المقدسة؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.
تقدّم الوفد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل السواط، وعدد من منسوبي المركز ورؤساء ومديري الجمعيات، وعلى رأسهم المدير التنفيذي لجمعية أجياد للدعوة منصور الذبياني، حيث أشاد بجهود رجال الأمن منذ بدء جائحة كورونا، وتفانيهم في خدمة المواطن والمقيم.
من جهته، رفع مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد السواط، الشكر والثناء لشرطة العاصمة والمقدسة؛ نظير جهودها وتعاونها في تسهيل أعمال الجهات الخيرية في مكة المكرمة، مما كان له الأثر البالغ في نجاح المبادرات التي قدمتها الجهات الخيرية.
وفي ختام الزيارة، كرّم مدير مركز التنمية الاجتماعية، مدير شرطة العاصمة المقدسة، بدرع تذكاري نيابة عن الجمعيات الخيرية وجمعيات الدعوة والإرشاد بمكة.
وتسلّم الدرع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد نواف بن رزيق القرشي، كما كرم عدداً من منسوبي الشرطة بهذه المناسبة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 07:06 PM
ثمّنت جهودهم في إنجاح مبادرات الوقاية من جائحة كوروناالجمعيات الدعوية والخيرية بمكة تهنئ شرطة العاصمة المقدسة بعيد الفطر
زار وفد من الجمعيات الخيرية والدعوية بمكة المكرمة، الأحد، شرطة العاصمة المقدسة؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.
تقدّم الوفد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل السواط، وعدد من منسوبي المركز ورؤساء ومديري الجمعيات، وعلى رأسهم المدير التنفيذي لجمعية أجياد للدعوة منصور الذبياني، حيث أشاد بجهود رجال الأمن منذ بدء جائحة كورونا، وتفانيهم في خدمة المواطن والمقيم.
من جهته، رفع مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد السواط، الشكر والثناء لشرطة العاصمة والمقدسة؛ نظير جهودها وتعاونها في تسهيل أعمال الجهات الخيرية في مكة المكرمة، مما كان له الأثر البالغ في نجاح المبادرات التي قدمتها الجهات الخيرية.
وفي ختام الزيارة، كرّم مدير مركز التنمية الاجتماعية، مدير شرطة العاصمة المقدسة، بدرع تذكاري نيابة عن الجمعيات الخيرية وجمعيات الدعوة والإرشاد بمكة.
وتسلّم الدرع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد نواف بن رزيق القرشي، كما كرم عدداً من منسوبي الشرطة بهذه المناسبة.
، الجمعيات الدعوية والخيرية بمكة تهنئ شرطة العاصمة المقدسة بعيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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