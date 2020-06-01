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لقي شخصان مصرعهما غرقًا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.
وتفصيلاً؛ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لوادي القرحان قامت فرق الإنقاذ بالسير لمسافة تزيد على الكيلومتر من موقع الوصول وبرفقتها التجهيزات اللازمة.
وعند الوصول لموقع الحادث بدأت أعمال البحث في المستنقع المائي الذي تقدر مساحته ٣٠x١٠ متراً مربعاً تقريباً، وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني، وتم انتشال جثتين لشخصين، حيث تم نقلهما لمستشفى بني مالك العام، واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما بسبب غرقهما.
وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 06:58 PM
جدد تحذيراته من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية"مدني الداير" ينتشل جثتي مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان
لقي شخصان مصرعهما غرقًا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.
وتفصيلاً؛ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير اليوم من انتشال جثتين لمواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بمحافظة الداير بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير تلقى بلاغاً عن غرق شخصين بوادي القرحان حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لوادي القرحان قامت فرق الإنقاذ بالسير لمسافة تزيد على الكيلومتر من موقع الوصول وبرفقتها التجهيزات اللازمة.
وعند الوصول لموقع الحادث بدأت أعمال البحث في المستنقع المائي الذي تقدر مساحته ٣٠x١٠ متراً مربعاً تقريباً، وتمشيط المستنقع عن طريق غواصي الدفاع المدني، وتم انتشال جثتين لشخصين، حيث تم نقلهما لمستشفى بني مالك العام، واتضح بعد إجراءات الكشف الأولية وفاتهما بسبب غرقهما.
وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.
، "مدني الداير" ينتشل جثتي مواطنين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان ،
المصدر : الخليج 365
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