محمد بن مسعود - الدمام - نيجيريا تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01 سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة شفاء، و287 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد شهر مارس الماضي. 01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 Advertisements 06:36 PM 3 آلاف حالة شفاء و 287 وفاة 3 آلاف حالة شفاء و 287 وفاة سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة شفاء، و287 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد شهر مارس الماضي. ، نيجيريا تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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