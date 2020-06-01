محمد بن مسعود - الدمام - عدد الإصابات الكلي المثبت 6868 حالة سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وواسط ونينوى والديوانية وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, مما يرفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 6868 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 215 حالة, فيما تم تسجيل 119 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3275 حالة, فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 3378 مريضاً, منهم 43 في العناية المركزة. فيروس كورونا الجديد العراق: تسجيل 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-01 سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وواسط ونينوى والديوانية وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, مما يرفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 6868 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 215 حالة, فيما تم تسجيل 119 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3275 حالة, فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 3378 مريضاً, منهم 43 في العناية المركزة. Advertisements 01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 06:36 PM عدد الإصابات الكلي المثبت 6868 حالة عدد الإصابات الكلي المثبت 6868 حالة سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وواسط ونينوى والديوانية وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, مما يرفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 6868 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 215 حالة, فيما تم تسجيل 119 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3275 حالة, فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 3378 مريضاً, منهم 43 في العناية المركزة. ، العراق: تسجيل 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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