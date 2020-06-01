خريطة التعافي من كورونا تدفع بالرياض ومكة إلى المقدمة

خلال الـ 24 ساعة الماضية..
تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 885 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من أصل 64306 حالات شفاء في المملكة منذ بداية الأزمة.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ 195حالة تعافٍ -وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم جدة 188 والمدينة المنورة 182 والطائف 107 ومحايل 30 وحزم الجلاميد 22 والظهران 17 وخميس مشيط 15 والدمام 14 وتبوك 13 والجبيل 12.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن.
فيما أعلنت تعافي 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.
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الرياض وجدة والدمام تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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