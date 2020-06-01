مجلس الشورى يوصي المالية والمحاسبة باستقطاب «الكفاءات المتخصصة»

طالب بتطبيق معايير الأمن السيبراني
دعا مجلس الشورى الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، إلى التنسيق بينهما لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ«41» التي عقدها المجلس اليوم الاثنين (عن بعد)، من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث أكد المجلس ما ورد في البند (رابعاً) من قراره السابق رقم (96 / 49) وتاريخ 25 /8/ 1435هـ، والقاضي بالمطالبة بـ«تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها».
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