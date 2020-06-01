أمر ملكي: تعيين ١٥٦ عضوًا من الرجال والنساء في النيابة العامة

بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء..
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين (١٥٦) عضواً - رجالاً ونساءً- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن، تماشياً مع رؤية المملكة (٢٠٣٠).
ورفع معاليه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم.
سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.
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