الهلال الأحمر يتلقى 410 آلاف مكالمة خلال إجازة العيد

رفعت موظفيها في غرفة العمليات إلى 300
تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، أكثر من 410 آلاف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك في ظل حالة الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.
فقد تعاملت الفرق الإسعافية مع 64073 ألف بلاغ إسعافي من بينها 26513 حالة طارئة تم نقلها إلى المستشفيات.
كما قدمت الهيئة خدماتها الإسعافية من خلال أكثر من 896 فرقة إسعافية، تم توزيعها في كل مناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، قدموا خلالها أكثر 300 ألف ساعة عمل.
ورفعت الهيئة خلال نفس الفترة، عدد الموظفين في غرفة العمليات إلى 300 موظف بعدد ساعات بلغ نحو أكثر من 57 ألف ساعة عمل.
كما كثفت الفرق التطوعية للهلال الأحمر بالمشاركة في أكثر من 60 فرصة تطوعية من خلال أكثر من 378 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ نحو 2191 ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمتها الهيئة بشكل أونلاين لكل شرائح المجتمع وفي مجالات متنوعة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة أكثر من 66 ألف مستفيد.
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