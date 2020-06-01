«10 توجيهات» من وزارة الموارد البشرية للمنشآت وأصحاب الأعمال

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع تنفيذ البروتوكولات الوقائية في مقار الأعمال؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، إن الدولة رفعت -بشكل مؤقت- منع التجول جزئيًا لتحمل كل عامل وصاحب منشأة مسؤولية صحة وسلامة بيئة أعماله ومنشآته بما فيها صحة عملائه وزائريه؛ لذلك ندعو أصحاب العمل والعمال، إلى المحافظة الدائمة على نظافة المنشأة وتعقيمها أولًا بأول، وتجنب ملامسة الأسطح المكشوفة التي يلمسها أشخاص كثيرون، مثل مقابض الأبواب، وغيرها مع تفعيل الأبواب الكهربائية إن أمكن.

كما ناشدت الوزارة المنشآت وأصحاب الأعمال، بتوفير الكمامات والمعقمات داخل المنشآت وبيئات العمل وفحص درجة الحرارة للموظفين والعملاء قبل دخولهم مقار المنشآت، مع منع من تزيد حرارته عن 38 درجة مئوية من الدخول، والسماح بدخول الحدل الأدنى من العملاء والزائرين، مع الحافظ على التباعد الاجتماعي وعدم استخدام الأوراق في المكاتب والاستعانة بالإيميلات الإلكترونية، واتباع أنظمة الدفع الذكية في المحال والمتاجر، وعدم التواجد بأماكن ضيقة، وفتح الأبواب داخل المنشآت لتقليل الحاجة للمس مقابض الأبواب، وعدم تداول البضائع إلا بعد تعقيم الأيدي، ووضع لافتات للزوار والعاملين بالتعليمات المشار إليها.

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