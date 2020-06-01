الرياض وجدة والدمام تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 1881 حالة جديدة
تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن في إصابات كورونا مسجلة 668 حالة، من أصل 1881 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.
وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية، مسجلة 293 حالة، ثم الدمام 290 حالة، ومكة المكرمة 164 حالة، والجبيل 62 حالة، والهفوف 39 حالة، والمزاحمية 27 حالة، والقطيف 22 حالة، وخليص 21 حالة.
والخرج 20 حالة والمدينة المنورة وحائل 19 حالة لكل منهما، والطائف 17 حالة، والظهران 14 حالة، ورفائع الجمش 13 حالة، والخبر ووادي الدواسر 11 حالة، وأبها وصفوى 10 حالات لكل منهما.
وتبوك 9 حالات، ونجران 8 حالات، وبيشة وعفيف وحوطة بني تميم 7 حالات لكل منها، وبريدة وحفر الباطن وعرعر 6 حالات لكل منها، وشرورة وضرماء وحريملاء 5 حالات لكل منها.
والمجاردة ومحايل عسير ورأس تنورة وبيش والكامل والمجمعة والرين 4 حالات لكل منها، والنماص وخميس مشيط والخفجي والبطحاء وليلى والسلسل والزلفي 3 حالات لكل منها.
وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: نمرة والسحن وبللسمر ورجال ألمع وجازان والخاصرة والقويعية وحوطة سدير ورويضة العرض.
وتسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: الجفر والنعيرية والغزالة والشملي والحرث والعيدابي ويدمه والأرطاوية والبجادية.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة ليرتفع الاجمالي الى 87142 حالة، بينما تم تسجيل تعافي 1864 ليرتفع إجمالي المتعافين الى 64306 حالة شفاء، كما بلغ اجمالي الوفيات 525 حالة
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وزارة الصحة: تسجيل 1881 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات525
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