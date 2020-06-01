«مدني الداير» ينتشل جثتين من مستنقع مائي

انتشل الدفاع المدني في الداير بمنطقة جازان، جثتين من أحد المستنقعات المائية.

وذكر الدفاع المدني- عبر حسابه بتويتر- أن مدني الداير بجازان، انتشل جثتين لشخصين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان.

وكان الدفاع المدني في جازان، أبطل في 20 مايو الماضي، مفعول لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى المنطقة.

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وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، العقيد محمد الغامدي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغا بالعثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية.

وأضاف أن الجهات المعنية أبطلت مفعول اللغم دون حدوث أي ضرر، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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