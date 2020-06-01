«الغذاء والدواء» تحذر من تداول معقم اليدين «Cosmo» لمخالفته المواصفات

حذرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الإثنين، من منتج معقم اليدين Cosmo ؛ بسبب احتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح به من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمتين.

وذكرت الهية- عبر حسابها بتويتر- أن معقم اليدين (Hand Sanitizer Spary Cosmo) يحتوي على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمتين، مضيفة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

ونصحت الهيئة، المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج وإعادته إلى منفذ البيع واسترجاع القيمة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

هل يُمكن إعادة استخدام الكمامة الطبية؟.. «الغذاء والدواء» تُجيب

«الغذاء والدواء» تحذر من تداول معقم اليدين «نكس» لمخالفة المواصفات