ارتفاع حالات التعافي إلى 64306 أشخاص
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن.
فيما أعلنت تعافي 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 1881 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 525 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.