وزارة الصحة: تسجيل 1881 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 525

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت تعافي 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.