بالصور.. متطوعو «هلال المدينة» يشاركون في الفرز البصري بالمسجد النبوي

باشرت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد عمل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من المسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة مثل مسجد قباء والقبلتين والشهداء.

وانطلقت أعمالها بالكشف على المصليين ابتداءً من صلاة فجر أمس، استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن المهام شملت، تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة ومنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) .

وأوضح أنه جرى فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس ولجميع فروض الصلاة المكتوبة وحسب التوجيهات المنظمة لذلك، لجميع أبواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية وذلك للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمصليات .

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وفي صعيد آخر تم عمل نقطة فرز بصري في مدخل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة للكشف على الموظفين التابعين للهيئة؛ وحيث يمنع مراجعة الفرع من قبل المواطنين والاستعانة بالخدمات الإلكترونية المتاحة للجميع أو من خلال الاتصال بالرقم 997 للطوارئ على مدار الساعة أو الاتصال بالرقم 19971 لخدمات الهيئة الأخرى .

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