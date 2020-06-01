شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 43800 طالباً.. انطلاق اختبارات "الكانجارو" غداً والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت "موهبة" أن اختبارات الكانجارو ستُعقد غداً لطلاب صفوف الثالث متوسط والأول والثاني والثالث الثانوي، بينما ستُعقد اختبارات الصفوف الخامس والسادس ابتدائي والأول والثاني متوسط بعد غد الأربعاء 3 يونيو، فيما سيكون اختبار الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي يوم الخميس المقبل الموافق 4 يونيو 2020.
وقد أجرت "موهبة" اختباراً تجريبياً للمسجلين في مسابقة الكانجارو خلال المدة من 12 إلى 14 مايو الماضي بعد قيامهم بتحديث بياناتهم الشخصية عبر بوابة موهبة، لتأهيلهم للاختبار النهائي.
وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في مسابقة الكانجارو 2020 أكثر من 43800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، حيث بلغ عدد المسجلين من المرحلة الابتدائية 26346 طالباً وطالبة، و10903 طلاب وطالبات من المرحلة المتوسطة، و6552 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.
يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.
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