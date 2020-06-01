شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تشيد بجهود المملكة لتنظيم مؤتمر المانحين والان نبدء بالتفاصيل

أشادت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي بالخطوة المتقدمة الإنسانية للمملكة بتنظيمها مؤتمر المانحين لليمن 2020 الافتراضي بمشاركة مع الأمم المتحدة.

وثمنت اللجنة في التعهدات التي قدمتها الدول المانحة وعلى رأسها المملكة في سبيل تخفيف الأزمات الإنسانية التي تواجه اليمن، مؤكدة على أن هذا المؤتمر تظاهرة إنسانية كبيرة تهدف للإسهام في زيادة المساعدات الإنسانية والإنمائية الدولية، وهو منصة تفاعلية لتقديم تعهدات مهمة في مجالات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني، منوهة بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين لتبني منصة إغاثية مهمة تمكّن مقدمي المساعدات من التواصل والتعاون والتضامن للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وتعبر اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن شكرها وتقديرها للمنظمات والهيئات العاملة في مجال العمل الإنساني في اليمن، مؤكدة حاجة المناطق العربية والإسلامية لمثل هذه المؤتمرات لتقديم العون اللازم للمجتمعات المنكوبة والعمل على بناء القدرات التنموية في مجالات الاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة الأزمات الإنسانية عامة، ولعل أهمها هذه الأيام جائحة "كورونا"، إضافة لتنسيق عمليات التواصل بين مختلف الجهات والمنظمات الإغاثية، وإقامة شراكات تعاون وتنسيق على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

ووجهت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي دعوتها إلى الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية المانحة العاملة في هذه المجالات في دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم العون والمساعدة الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر اليمني.