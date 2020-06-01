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بـ 2979 حالة.. إيران تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا
7878 وفاة والأرقام غير الرسمية أكبر بكثير
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل ما يقارب 3 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا في أكبر معدل يومي منذ شهرين، ليتجاوز الإجمالي 154 ألف حالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 154445 حالة، بعد تسجيل 2979 إصابة جديدة.
وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بلغت 81 حالة ليصل الإجمالي إلى 7878 وفاة.
كما أوضح أن إجمالي المتعافين بلغ 121004حالة، فيما وصل عدد الحالات في العناية المركزية إلى 2578″، في وقت أجرت فيه السلطات أكثر من 955 ألف فحص للكشف عن الإصابة بكورونا.
يذكر أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير من الإحصائيات الرسمية التي يتم الإعلان عنها حيث تمثل إيران أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في المنطقة.
وتحتل إيران المركز 12 عالميًا بحسب عدد إصابات كورونا؛ حيث يبلغ عدد الحالات النشطة بها 25,563 حالة.
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