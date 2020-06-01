السعودية | السعودية: 1881 إصابة جديدة بكورونا و1864 حالة شفاء إضافية

شكرا لقرائتكم السعودية: 1881 إصابة جديدة بكورونا و1864 حالة شفاء إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 87142، منها 22311 حالة نشطة.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 822769 فحصاً في المملكة حتى الآن.

كما تم تسجيل 1864 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 64306.

Advertisements

في المقابل تم تسجيل 22 حالات وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 525.

وكان الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، قد شدد السبت في مقابلة مع قناة "العربية"، على ضرورة لبس الكمامات عند الخروج من المنازل، محذراً من مغبة الإخلال بالإجراءات الاحترازية ما يؤدي في نهاية المطاف للعودة إلى الوراء.

وقال وزير الصحة السعودي إن "نسبة الشفاء من كورونا عالية لدينا بسبب طرق وبروتوكلات العلاج"، مضيفاً: "سنعبر أزمة كورونا بسلام".

كما دعا الربيعة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.