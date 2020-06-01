أمير سعودي يحرج مذيعي الجزيرة بملحوظة صادمة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 1 يونيو 2020 04:27 مساءً - ‏55 دقيقة مضت أخبار السعودية 116 زيارة

أحرج الأمير السعودي عبد الرحمن بن مسعد مذيعي قناة الجزيرة بتغريدة نارية .

وقال “بن مساعد” في تغريدة عبر تويتر: يندر أن تجد في تغريدات اعلاميي قناة العربية(غير السعوديين تحديدًا) هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي بينما جميع اعلاميي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لايمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة.