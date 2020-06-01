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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم ١٤٤٢هـ، في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في ٣٤ برنامجاً للمراحل الثلاث "الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه".
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠/ ١٠/ ١٤٤١هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١هـ.
وأشار "آل فائع" إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 05:12 PM
في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم وغير المدفوعة والبداية غدا
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم ١٤٤٢هـ، في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في ٣٤ برنامجاً للمراحل الثلاث "الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه".
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠/ ١٠/ ١٤٤١هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١هـ.
وأشار "آل فائع" إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181
، جامعة الملك خالد تستقبل طلبات القبول للدراسات العليا.. هنا الشروط ،
المصدر : الخليج 365
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